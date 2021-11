Giornata della Ricerca, Fontana: “Trovare soluzione per innovazione nel rispetto di sostenibilità”

Agenzia Vista) Milano, 8 novembre 2021 “Credo che non si possano più rinviare problemi come quello del cambiamento climatico, del risparmio, delle energie alternative: dobbiamo affrontarli e trovare una soluzione che consenta al pianeta uno sviluppo, ma nel rispetto della sostenibilità”: queste le parole del Governatore della Lombardia Attilio Fontana riguardo la sostenibilità in occasione della Giornata della Ricerca al Teatro alla Scala. Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev