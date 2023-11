Giornata mondiale diabete, Mulè: "La celebriamo con una legge storica per la diagnosi precoce"

(Agenzia Vista) Roma, 14 novembre 2023 "La giornata mondiale per il diabete coincide quest'anno con l'approvazione all'unanimità di una legge storico per l'Italia e per il mondo: è la legge per la diagnosi precoce del diabete di tipo 1 e della celiachia. Consente di prevenire e gestire al meglio queste deu patologie. L'Italia è diventata una guida nell'approccio a queste malattie. La giornata mondiale viene quindi celebrata grazie a un grande traguardo, raggiunto grazie al sostengo delle associazione e grazie ai ricercatori che combattono contro questa malattia che ogni giorno registra quattro nuovi casi, con un incremento del 30% negli ultimi due anni. Ecco perché bisogna far presto con lo screening di massa" lo ha detto il vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev