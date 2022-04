Il Quirinale illuminato di blu in occasione della Giornata mondiale dedicata all'autismo del 2 aprile. Per l'occasione anche il Senato e altri palazzi istituzionali e monumenti, italiani e nel mondo si trasformeranno con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità e richiamare l'attenzione sul tema.

Le immagini. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.

