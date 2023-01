Giornata memoria, Mantovano: "Necessaria per contrastare indifferenza"

(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2023 La Giornata della memoria "serve a far sì che della Shoah non sia data una lettura fuorviante, banalizzante, a inquadrare cosa questa è stata veramente e a sottolineare che interessa tutti, non solo la comunità ebraica". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione delle iniziative per il Giorno della Memoria patrocinate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev