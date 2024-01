Giornata Memoria, Di Segni (Ucei): "Quest'anno no maratona per motivi sicurezza"

(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2024 "Non abbiamo potuto quest'anno per motivi di sicurezza organizzare la maratona. Abbiamo dato per scontato di poter correre liberamente nelle città italiane dove è stata organizzata negli anni scorsi" e dopo lo stop per il Covid, "l'anno scorso l'abbiamo ripresa a Milano. Ci sembrava normale, però quest'anno ci sembra impossibile pensare di poter correre per le strade dell'Italia". Lo ha detto la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (Ucei), Noemi Di Segni, durante la presentazione delle iniziative per il Giorno della Memoria a Palazzo Chigi. "Se c'è una situazione dove sono liberi coloro che alzano il braccio per il saluto romano, così come lo squadrismo dei centri sociali, evidentemente è aberrante che non lo possa fare tuta la cittadinanza per correre liberamente. E questo è l'impegno di coerenza sul quale chiediamo attenzione", ha aggiunto Di Segni. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev