Giornata malattie rare, Scaccabarozzi (Pres. Farmindustria): "In Italia ne soffrono in 2 milioni "

(Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2022 "In questa giornata molto importante credo sia fondamentale puntare i riflettori sulle malattie rare. Ogni persona affetta da una malattia rara è un malato unico. Purtroppo in Italia abbiamo due milioni di persone che soffrono di queste malattie. Sono malattie rare ma non sono rari i malati" così il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi in un'intervista esclusiva dell'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev