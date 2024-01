Giornata della Memoria, Mantovano: "Critiche a Netanyahu legittime, antisemitismo intollerabile"

(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2024 “Vi è una intollerabile sovrapposizione tra le critiche al governo di Netanyahu, critiche in sé assolutamente legittime, e l’individuazione delle comunità ebraiche in giro per il mondo, quindi anche in Italia, quali presunte complici di quelle scelte. Questa sovrapposizione è intollerabile perché identifica una sorta di causa-effetto: poiché l’attuale governo israeliano colpisce la popolazione civile di Gaza sarebbe giustificabile colpire qualunque esponente dell’ebraismo, i luoghi che frequenta, i simboli che lo rappresentano. Sarebbe giustificabile quindi impedire la partecipazione di orafi alla fiera di Vicenza solo perché provenienti da Israele e aggredire i poliziotti che ne garantiscono la presenza, provocando a loro lesioni”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, alla conferenza stampa di presentazione a palazzo Chigi delle iniziative per il ‘Giorno della Memoria’ patrocinate dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. “Il governo che ho l’onore di rappresentare – sottolinea – non solo rifiuta questa sovrapposizione, ma ritiene che quanto accade in Medioriente, a partire dal 7 ottobre, in particolare la reazione del governo di Tel Aviv all’aggressione terroristica di Hamas, rappresenti solo l’occasione strumentalmente utilizzata per far emergere con virulenza un antisemitismo che già c’era, e che non era neanche tanto latente”. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev