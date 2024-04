Giornata dell'Autismo: "Attilio Fontana Servono diagnosi precoci e percorsi di inclusioni"

(Agenzia Vista) Roma, 02 aprile 2024 "L'iniziativa 'In & Aut' rappresenta la strada intraprendere per affrontare questo problema del nostro tempo. Il numero di giovani che scoprono di essere affetti da questo problema sta crescendo. Il problema va affrontato in modo multidisciplinare: anzitutto una diagnosi precoci, poi una serie di attività inclusive che consentano ai ragazzi e alle ragazze di superare i loro problemi venendo coinvolti in attività. Si parla di attività lavorative, ma anche di attività relative all'arte, allo sport. Chi riesce a dare un contributo in questi ambiti riescono a migliorare molto e superando i loro problemi" lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine della presentazione, tenutasi a Palazzo Lombardia, dell'edizione 2024 di "In & Aut Festival", l'evento organizzato dall'associazione omonima per attirare l'attenzione sul tema dell'autismo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev