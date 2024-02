Giornata del ricordo, Gualtieri: "Basta con la rimozione e strumentalizzazione delle foibe"

(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2024 "Il dramma delle foibe e dell'esodo forzato, la tragedia di migliaia di famiglie, di un popolo sradicato dalla sua patria, una vicenda che ha vissuto a lungo un periodo di rimozione dalla nostra storia che oggi stiamo superando con un lavoro di approfondimento e ricostruzione per collocarla giustamente nella nostra memoria collettiva, chiudendo una stagione di strumentalizzazione" lo ha detto il sindaco di Roma Gualtieri, intervenendo alla commemorazione per la Giornata del Ricordo della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev