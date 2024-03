Giornata contro violenza su operatori sanitari, Schillaci: Ancora troppe notizie di aggressioni

(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2024 "Questa è una ricorrenza che ha una valenza significativa, che però non esaurisce quella che è la nostra attenzione alla sicurezza dei medici, degli infermieri e di tutti gli operatori socio sanitari. Questa è una attenzione che dobbiamo avere quotidianamente perché abbiamo il dovere di fare in modo che quanti si prendono cura di noi cittadini e dei cittadini della nostra salute lavorino senza dover temere per la propria incolumità. Troppo spesso arrivano notizie di aggressioni fisiche, alcuni violenti, addirittura che possono provocare la morte di operatori sanitari", le parole del ministro della Salute Schillaci in occasione della conferenza per la Giornata nazionale contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari. / Ministero Salute Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev