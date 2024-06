Giorgia Meloni ringrazia i sostenitori a piazza del Popolo: "Piazza meravigliosa"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2024 " Di solito siete voi che mi dite grazie. Oggi sono io che voglio dire grazie a voi e che voglio dirvi grazie per diverse ragioni. Grazie a voi per questa piazza meravigliosa. Dicono che ormai le campagne elettorali e la politica, anche più in generale, si facciano soprattutto in rete e sui social. Non per noi. Le campagne elettorali si fanno ancora, soprattutto, guardando le persone negli occhi,", le parole di Giorgia Meloni a Piazza del Popolo. / Youtube FdI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev