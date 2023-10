Giorgia Meloni arriva in Mozambico. Al centro del viaggio l'approvvigionamento energetico

(Agenzia Vista) Mozambico, 13 ottobre 2023 Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arriva in Mozambico. In agenda l'incontro con il Presidente della Repubblica del Mozambico Felipe Nyus. In primo piano il tema dell'approvvigionamento energetico. Ecco le immagini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev