Giorgetti: "Ue attore fondamentale per ricostruire l'Ucraina, approdo naturale e sicuro"

(Agenzia Vista) Roma, 26 aprile 2023 È nostro dovere morale sostenere in ogni modo possibile il governo e il popolo ucraini. Il nostro impegno collettivo nella ricostruzione vede l'Unione Europea come attore fondamentale e approdo naturale e sicuro dell'Ucraina". Lo dichiara il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, alla Conferenza bilaterale per la ricostruzione dell'Ucraina. Farnesina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev