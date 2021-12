Giorgetti: “Transizione ambientale necessita di grande accortezza politica"

(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2021 “Presto saremo di fronte a un dilemma: se spingiamo sulla sostenibilità ambientale avremo problemi sulla sostenibilità sociale. Non vorrei vedere ecologisti e operai che si fronteggiano per difendere i propri diritti. La transizione ambientale ed energetica è un tema che necessita di grande accortezza politica in termini di gestione per evitare il collasso di interi settori”. Le parole del ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti all’Assemblea Nazionale Cna /Fonte Facebook Assemblea Nazionale Cna Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev