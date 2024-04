Giorgetti: Proroga Pnrr? Ho già chiesto, sarà argomento di dibattito nei prossimi mesi

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2024 La proroga del Pnrr "io l’ho già portata in Consiglio, mi si dice di non insistere invece insisto, perché da quando è stato approvato il Pnrr è scoppiato la guerra in Europa. Forse qualcuno non se n’è accorto. Io sì e moltissimi sì. Quindi io penso che questo sia ragionevole. Sarà sicuramente un argomento di dibattito nei prossimi mesi o nei prossimi anni. Non vorrei che si fa come a Roma, che la proroga si fa il giorno prima", le parole di Giorgetti in conferenza stampa a Palazzo Chigi. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev