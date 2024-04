Giorgetti: Molti Paesi non vogliono replicare esperienza Next Generation Ue

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2024 "Quello che è abbastanza chiaro, e colgo l'occasione per dirlo, è che dietro al no alla proroga al 2026 c'è la volontà di moltissimi Paesi di evitare di replicare in alcun modo l'esperienza di progetti come il Next Generation Ue", le parole di Giorgetti in conferenza stampa a Palazzo Chigi. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev