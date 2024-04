Giorgetti: "L'Ue raccomanderà la procedura per deficit eccessivo"

(Agenzia Vista) Roma, 3 aprile 2024 “Essendo terminata alla fine del 2023 la sospensione del Patto di Stabilità e Crescita introdotta a seguito della pandemia e prorogata per via della crisi energetica, in base all'indebitamento netto registrato dall'Italia lo scorso anno, è scontato che la Commissione europea raccomanderà al Consiglio di aprire una procedura per disavanzo eccessivo nei confronti del nostro come di diversi altri Paesi”, ha affermato il ministro dell’Economia Giorgetti in audizione alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato in relazione alla riforma della governance economica dell'Unione Europea. / Camera dei Deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev