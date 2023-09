Giorgetti: "Deficit sale al 5,3% per effetto del Superbonus, senza sarebbe al 4,5%"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 27 settembre 2023 "Abbiamo aggiornato gli obiettivi finanza pubblica. L'indebitamento netto dall'obiettivo dal 4,5% previsto nel Def sale al 5,3%. L'aumento è ascrivibile a 0,9 punto percentuale come effetto della contabilizzazione del superbonus e dei bonus edilizi. In assenza l'obiettivo dichiarato del 4,5% nel Def sarebbe stato raggiunto". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm che ha approvato la Nadef. "Abbiamo aggiornato il quadro macroeconomico in relazione all'impatto di due fattori principali la politica monetaria restrittiva e le conseguenze del conflitto in Ucraina che generano sull'economia europea e su quella italiana. Il Pil aggiornato è stimato in crescita dello 0,8% quest'anno, dell'1,2% l'anno prossimo, dell'1,4% nel 2025 e dell'1% nel 2026", aggiunge il ministro./ Immagini Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev