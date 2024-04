Giorgetti: Da Superbonus e simili impatto devastante

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2024 "Il quadro tendenziale, aggiornato rispetto alle dinamiche e alle nuove previsioni di politica economica e all'impatto, ahimè devastante del superbonus e simili fa sì che, a parte il consolidato indebitamento netto del 7.2 nel ‘23, le previsioni per il 2024 ci dicono un 4.3, 3.7 per il 25", le parole del ministro Giorgetti in conferenza stampa a Palazzo Chigi sul Def. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev