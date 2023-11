Giorgetti: "Cresce occupazione, non andamento retribuzioni reali"

(Agenzia Vista) Roma, 14 novembre 2023 "In un contesto di generale rallentamento a livello globale, il nostro sistema continua comunque a creare lavoro in maniera stabile, l'occupazione continua a crescere". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso dell'audizione nelle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. "Al buon andamento del mercato del lavoro si contrappone l'andamento delle retribuzioni reali, anche a causa del mancato rinnovo dei contratti in diversi settori", ha aggiunto. Fonte video: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev