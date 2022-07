Giorgetti: “Che succede se M5s esce da Governo? Chiedete a Draghi"

(Agenzia Vista) Roma 7 luglio 2022 “Dovete chiederlo a Draghi e al Parlamento se ci sono i numeri per andare avanti. A noi come Lega non interessa quello che fa il Movimento Cinque Stelle, può darsi che loro escano per dei buoni motivi per cui noi invece restiamo o viceversa”. Lo ha dichiarato il Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti davanti all’uscita dei Gruppi della Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev