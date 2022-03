Giorgetti all'Assemblea di Noi con l'Italia: "Responsabilità orienti contributo politico che diamo"

(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2022 "E' il momento in cui l'Europa deve mostrarsi ancora una volta di più unita nelle decisioni e non lasciare spazio agli egoismi nazionali", ha aggiunto. "Questo passaggio, con altre decisioni impegnative che il governo dovrà fare, si è parlato di scostamento, e se ne riparlerà anche alla luce delle decisioni europee... Ciò non ci fa dimenticare la consapevolezza della gravità della situazione e dell'assunzione di responsabilità che ci deve orientare tutti quanti nel contributo politico che diamo". Lo dice il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti in un video messaggio inviato all'Assemblea nazionale di Noi con l'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev