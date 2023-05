Giorgetti: Abbiamo smentito i gufi che dicevano 'non ce la faranno mai'

EMBED





(Agenzia Vista) Brescia, 01 maggio 2023 "Quello che dobbiamo fare noi è sorprendere, non soltanto, quelli che oggettivamente vedono queste difficoltà, ma sorprendere e smentire anche tutti quei gufi, specialmente a sinistra, che dicono tanto non ce la faranno mai", le parole del ministro Giorgetti a Brescia per sostenere la candidatura a sindaco di a Fabio Rolfi. / Fb Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev