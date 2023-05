Giani: "In Toscana centrodestra è disgregato, centrosinistra arriva alle amministrative in armonia"

EMBED





(Agenzia Vista) Firenze, 03 maggio 2023 "Per le imminenti elezioni amministrative in Toscana abbiamo "una concentrazione di forze" a sostegno dei candidati di centrosinistra che "permette di affrontare queste elezioni con larghe maggioranze, positive e vivaci; dall'altro balza agli occhi la disgregazione del centrodestra in Toscana. Se ci sarà la possibilità per il centrosinistra di strappare al centrodestra Pisa, Siena e Massa "lo diranno gli elettori con il loro voto, di certo non io", ma "il Pd arriva con una nota che ai cittadini piace", e "devo dire che la coalizione di centrosinistra nei comuni della Toscana arriva con armonia, sintesi e la capacità di mostrarsi ovunque con un candidato di forte attrazione, a A differenza del centrodestra che ha liquidato due sindaci che in realtà hanno governato negli ultimi cinque anni. Persiani a Massa ormai è stato lasciato solo perché FdI, il principale partito dell'alleanza di centrodestra, l'ha ripudiato per puntare su un altro candidato, mentre De Mossi a Siena è stato sostanzialmente indotto a non candidarsi, e ovunque il centrodestra è diviso". Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a margine della presentazione di 19 progetti di rigenerazione urbana a Firenze. Tv1 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev