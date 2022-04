Giani: "Dalla Toscana convoglio per aiuti umanitari in Ucraina, il più grande del centro Italia"

(Agenzia Vista) Firenze, 8 aprile 2022 "Il più grande convoglio che parte dalla nostra regione, ma direi dal centro Italia, per inviare aiuti umanitari in Ucraina. Tutti i comuni hanno collaborato e tante imprese e associazioni. E' un treno che raccoglie tutto ciò che è stato raccolto spontaneamente", così il presidente della Toscana Giani all'interporto di Prato dove è partito un convoglio di aiuti umanitari per l'Ucraina. / Facebook Giani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev