Giacomo Matteotti, la mostra fotografica al Palazzo del Seminario della Camera

(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2023 Al Palazzo del Seminario della Camera dei Deputati è stata inaugurata una mostra fotografica su Giacomo Matteotti. Attraverso scatti, documenti e articoli di giornale dell'epoca si ripercorre la vita del deputato socialista e della sua lotta contro il fascismo. Lotta che costò la vita a Matteotti, dopo il discorso in Parlamento in cui accusò pubblicamente i fascisti per i loro i crimini. La mostra resterà visitabile fino al 15 novembre. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev