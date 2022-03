Gentiloni: "Stime crescita Ue al 4% non più realistiche"

EMBED





(Agenzia Vista) Bruxelles, 14 marzo 2022 "L'impatto economico di questa guerra non sarà insignificante. Avevamo previsto una crescita del 4% in Europa, ma questi numeri non sono più realistici. Ma una risposta comune e forte può ridurre l'impatto sulle nostre economie", così il commissario Ue Paolo Gentiloni. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev