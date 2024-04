Gentiloni: Sarà la realtà a spingere verso nuovo debito comune

(Agenzia Vista) Bruxelles, 12 aprile 2024 "La discussione su possibili nuovi finanziamenti comuni per obiettivi comuni sta andando avanti da molti mesi, le condizioni politiche tra i leader nel Consiglio europeo per raggiungere già un'intesa in questi giorni in queste settimane non ci sono, ma purtroppo la realtà spingerà certamente", le parole del commissario Ue Gentiloni arrivando all'Ecofin. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev