Gentiloni: "Riforma patto di stabilità attesa da tempo, proposte Commissione sono buon pacchetto"

EMBED





(Agenzia Vista) Bruxelles, 09 novembre 2022 "La proposta sul nuovo quadro di governance e del patto di stabilità è atteso da anni, ma credo che le proposte sull'orientamento della Commissione Ue rappresentino un buon pacchetto di partenza. Le proposte che presentiamo oggi mirano a conciliare tre imperativi, che sono complementari e non contraddittori. In primo luogo, vogliamo sostenere la crescita e migliorare la sostenibilità del debito. In secondo luogo, vogliamo rafforzare la titolarità nazionale delle decisioni economiche con la creazione di un nuovo quadro comune. In terzo luogo, vogliamo semplificare le nostre regole preservandone l'intelligenza e garantendo l'intellegibilità". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, durante una conferenza stampa a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev