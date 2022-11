Gentiloni: "Proposta su patto di stabilità pillola amara? A me sembra equilibrata"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 09 novembre 2022 "A me non sembra una pillola amara, a me sembra equilibrata", le parole del Commissario Ue Gentiloni sulla proposta di riforma del patto di stabilità nel corso di una conferenza stampa. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev