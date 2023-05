Gentiloni: "Proiettiamo per l'Italia la crescita più alta tra le maggiori economie europee"

(Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2023 “Il contributo del Pnrr è fondamentale. Aggiungerei che in una fase in cui per combattere l’inflazione i margini di politiche espansive sono ridotti, avere a disposizione per investimenti orientati al futuro uno strumento come il Pnrr è una occasione straordinaria. Possiamo vedere il lato positivo delle prospettive di crescita: per l’Italia è interessante che per l’anno in corso proiettiamo la crescita più alta tra le tre maggiori economie europee”, le parole di Paolo Gentiloni, commissario Ue all'Economia, in occasione della conferenza stampa di presentazione delle previsioni economiche. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev