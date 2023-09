Gentiloni: Previsioni crescita nell'Ue riviste al ribasso per quest'anno e il prossimo

(Agenzia Vista) Bruxelles, 11 settembre 2023 "Gli ultimi dati hanno confermato che l’economia dell’UE ha evitato la recessione lo scorso inverno. Si tratta di un’impresa non da poco, data l’entità degli shock che abbiamo dovuto affrontare, e testimonia anche l’efficacia della nostra risposta politica comune. Tuttavia, l’attività economica si è arrestata nel secondo trimestre e gli indicatori delle indagini segnalano un ulteriore indebolimento nei prossimi mesi. Secondo messaggio chiave: ’inflazione complessiva è diminuita ulteriormente dalla primavera. Il calo è stato determinato dal calo dei prezzi dell’energia e dalla moderazione delle pressioni inflazionistiche provenienti dai beni alimentari e industriali. In terzo luogo, e collegato ai primi due messaggi, le previsioni di crescita sono riviste al ribasso per quest’anno e il prossimo.", le parole del commissario Ue Gentiloni nel corso della conferenza stampa sulle previsioni economiche provvisorie dell’estate 2023. / Immagini Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev