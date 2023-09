Gentiloni: "No interpretazioni negative a dati Italia, rallentamento colpisce tutti"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 11 settembre 2023 “I dati della Germania influenzano l'economia europea e in particolare l'industria italiana per cui la Germania sia il solo paese ad avere tra le grandi economie d'Europa una crescita negativa quest'anno influenza anche l'export italiano e le catene del valore, ma d'altra parte la forza dell'economia tedesca può consentire a quel paese di recuperare la domanda interna e ciò può consentire di avere un ulteriore elemento di fiducia anche per l'economia italiana”. Lo dice il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, in conferenza stampa a Bruxelles. Fonte video: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev