Gentiloni: "Next Generation Eu ha aperto strada a finanziamenti comuni"

(Agenzia Vista) Grand, 24 febbraio 2024 "L'esperienza ha dimostrato che (emettere debito comune per obiettivi comuni) è una strada solida, dimostrata non solo dal Next Generation, ma anche dal meccanismo Sure prima e dal sostegno ucraino in seguito, quindi penso che abbiamo aperto questa strada e non vedo alcun motivo per non continuare a perseguire obiettivi comuni con finanziamenti comuni". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, al suo arrivo alla riunione dell'Ecofin a Gand, in Belgio."Ovviamente c'è anche la discussione sulla maggior parte degli investimenti che dovrebbero provenire da risorse private. E ovviamente ne sono pienamente consapevole. Se guardiamo agli altri attori sulla scena globale, ovviamente abbiamo bisogno dell’Unione dei mercati dei capitali, abbiamo bisogno di risorse private, ma abbiamo anche bisogno della capacità di trovare obiettivi comuni", ha aggiunto. Fonte video Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev