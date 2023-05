Gentiloni: Multilateralismo modo migliore per affrontare problemi globali

(Agenzia Vista) Napoli, 09 maggio 2023 "Gli standard ambientali e sociali adottati dall'Unione rappresentano un incentivo anche per Paesi terzi non europei. Un incentivo ad adottare normative più stringenti pur di conservare l'accesso al nostro mercato unico. Ma dobbiamo continuare a lavorare per rafforzare il multilateralismo, che rimane il modo migliore per affrontare i problemi globali ", le parole del Commissario Ue Gentiloni in un video al Festival dello sviluppo sostenibile organizzato dall'Asvis in corso a Napoli. / Asvis Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev