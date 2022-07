Gentiloni: "Economia resiliente, però minata da elevata incertezza"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 12 luglio 2022 "Proteggere il passaggio da uno stimolo ad ampio raggio verso politiche più prudenti, orientate alla stabilità, in particolare per gli Stati membri ad alto debito. Ma gli Stati membri dovrebbero essere pronti ad adattare le proprie politiche secondo necessità a una situazione in rapida evoluzione. La sospensione del patto di stabilità anche per il 2023 'non è da intendere un via libera per tutti: il nostro mantra è che le misure adottate per mitigare l'impatto della crisi energetica dovrebbero essere mirate e temporanee". Lo sottolinea il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, all'Eurogruppo a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev