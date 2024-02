Gentiloni: E' importante che l'Italia prosegua nell'attuazione del Pnrr

EMBED





(Agenzia Vista) Belgio, 23 febbraio 2024 "In questo contesto di un'economia che rallenta è molto importante continuare l'impegno di Next Generation EU e dei diversi piani di recovery e lo è naturalmente in modo particolare per l'Italia, che ha ricevuto circa metà dell'insieme delle risorse finora versate per i diversi Pnrr", le parole del Commissario Ue Gentiloni arrivando all’Eurogruppo informale di Gent. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev