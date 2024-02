Gentiloni: "Dobbiamo rafforzare la democrazia dell'Unione Europea"

(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2024 "Se noi vogliamo compiere un cambiamento abbiamo bisogno di un Parlamento Europeo più forte. La Commissione Europea non è sempre entusiasta dell'idea di un Parlamento più forte. Però è anche vero che in una democrazia nella quale non ci sono dei media europei, in cui i partiti europei non sono protagonisti, insomma è molto difficile fare i passi avanti necessari. Dunque questo è il messaggio: rafforzare la democrazia europea. In un momento in cui le democrazie sono sotto attacco, siamo più che mai convinti che in democrazia si sta meglio, si vive meglio. Faticheremo a prendere decisioni, certo, ma prendiamo decisioni giuste. Se poi riusciamo anche a rafforzarla questa democrazia, penso che diamo agli elettori un messaggio positivo che in questo momento è indispensabile " lo ha detto il Commissario all'Economia dell'Unione Europea Paolo Gentiloni, intervenendo a conclusione dell'evento "The European Union at the time of the new Cold War", tenutasi presso lo Spazio Europa a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev