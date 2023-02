Gentiloni: "Dobbiamo compiere progressi sulla revisione del Patto di stabilità"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 14 febbraio 2023 "È necessario compiere progressi sulla revisione del Patto di stabilità. Penso che si possa dire che ci sono alcuni elementi importanti su cui si sta raggiungendo un accordo. Da un lato, la necessità di un percorso più graduale di riduzione del debito, combinato con investimenti e riforme che favoriscano la crescita, per avere un debito sostenibile in futuro. In secondo luogo, credo che sia chiara la necessità di un approccio a medio termine al percorso di sostenibilità del debito. Dobbiamo proseguire la discussione sul rapporto tra l'approccio basato sui piani nazionali, che è importante anche per l'applicazione delle regole, e la necessità di un quadro comune, perchè non possiamo avere piani nazionali senza un quadro comune". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, al suo arrivo all'Ecofin di Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev