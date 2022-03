Gentiloni: "Con sanzioni economia russa fortemente colpita, ma non cambieranno corso guerra"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 15 marzo 2022 "L'economia russa è fortemente colpita" dalle sanzioni. I volumi del commercio sono chiaramente ridotti. Sfortunatamente le sanzioni non cambieranno il corso della guerra domani, dovremo restare uniti e supportare l'Ucraina e il popolo ucraino fornendo armi per difendersi, perché le sanzioni economiche non sono in grado di cambiare il corso della guerra". Lo ha detto il commissario Ue per l'Economia Paolo Gentiloni arrivando al meeting dell'Ecofin a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev