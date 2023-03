Gentiloni: "Attuare il Pnrr è una sfida per le capacità di assorbimento della spesa"

(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2023 “Attuare un piano di queste dimensioni, per l’Italia si tratta di 191 miliardi ai quali si aggiungono anche ulteriori miliardi di un ulteriore fondo è una sfida per le capacità di assorbimento della spesa, molto seria. Nessuno può ignorare le difficoltà di questa attuazione. Ma tutti dobbiamo concentrarci nello sforzo di superarle queste difficoltà Discutere è molto importante, perché in gioco c’è la crescita del nostro Paese, ma anche perché in gioco ci sono anche le sorti di un programma europeo senza precedenti”, le parole del Commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni, in occasione del ‘Rome Investment Forum'. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev