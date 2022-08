Gentiloni: “Attuare e accelerare piani di recovery, non ripensarli e ricominciare da capo”

(Agenzia Vista) Rimini 20 agosto 2022 “Bisogna attuare i piani di recovery e farlo adesso, accelerare e non ripensarli e ricominciare da capo. Se c’è qualcosa di concreto e mirato da modificare e correggere, le porte a Bruxelles sono aperte, ma per delle correzioni limitate e mirate e non per ricominciare da capo un programma dal quale dipende la sorte dell’economia europea”. Lo ha dichiarato il Commissario Europeo per gli Affari Economici Paolo Gentiloni durante il meeting di Rimini “Una passione per l’uomo” / Youtube Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev