Gentiloni: "Arriva contrazione nei mesi dell'inverno, fare di più con misure mirate su energia"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 07 novembre 2022 "L'economia europea ha vissuto un trimestre ancora di segno positivo, e non era scontato, ma sappiamo che stiamo rallentando e che la contrazione è in arrivo, almeno per i mesi invernali". Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, al suo arrivo alla riunione dell'Eurogruppo. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev