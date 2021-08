Generale Portolano: "In soli 14 giorni evacuati 4.890 afghani, pensiero va a vittime terrorismo"

(Agenzia Vista) Roma, 27 agosto 2021 "In soli 14 giorni e in condizioni difficili abbiamo evacuato e portati in salvo 4.890 cittadini afghani tra cui molte donne e bambini. Abbiamo fatto il massimo, nel pomeriggio è partito anche l'ultimo C130 con a bordo i militari italiani che sono stati impegnati in questa operazione, la Joint Evacuation Task Force. Con oggi termina l'impegno ventennale delle forze armate italiane in Afghanistan e il mio pensiero va ai 54 caduti, alle loro famiglie, ai 723 feriti e alle vittime degli atti terroristici". Lo ha detto in un videomessaggio il generale di Corpo d'Armata Luciano Portolano, comandante del comando operativo di vertice interforze. Ministero Difesa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev