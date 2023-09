Gemmato: "Aumento del Fondo sanitario potrà vedere la luce"

(Agenzia Vista) Roma, 27 settembre 2023 “Il Governo Meloni crede nella sanità pubblica e nella sua universalità: nel 2019 in assenza di pandemia per il Fondo c'erano 114 miliardi di euro, oggi sempre a pandemia finita, come dichiarato dall'Oms a maggio scorso, il Fondo è di 130 miliardi. Sono speranzoso che il Fondo aumenterà. In queste ore sapremo quale sarà la previsione del Mef, ma si aggiungerà un ulteriore segno più per il Fondo". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, nel suo intervento oggi al ministero per l'Ottobre Rosa della Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori. Fonte video: Ministero Salute Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev