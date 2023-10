Gelmini, Carfagna e Bonetti presentano il Manifesto popolare. Il servizio

(Agenzia Vista) Roma, 12 ottobre 2023 Le ex ministre del governo Draghi, Mariastella Gelmini, Mara Carfagna ed Elena Bonetti lanciano il "manifesto per una buona politica: popolare, non populista". Obiettivo, come spiega Gelmini in una conferenza stampa al Senato, è "superare l'attuale bipolarismo". "Personalmente sono molto rispettosa delle diverse sensibilità in Azione ma vanno allargati i confini di questo partito". In primis, aprendo le porte all'associazione di Bonetti e Ettore Rosato (anche lui un ex Iv) "Popolari europeisti e riformatori" che sarà presentata la prossima settimana. Ma guardando anche oltre. "Il nostro impegno è per rafforzare e ricostruire l'anima popolare che in Italia si è indebolita con l'indebolimento di FI, per ricostruire una buona politica popolare e non populista", le fa eco Carfagna. "Un manifesto per la ricostruzione di anima popolare all'interno di un'area politica che vogliamo costruire insieme ad Azionè, le parole di Bonetti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev