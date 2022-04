Gazzi (Pres. Ordine Assistenti sociali): "Un italiano su tre rischia l'esclusione"

(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile "Un italiano su tre rischia l’esclusione. Povertà assoluta, sì, ma anche povertà minorile, abbandono scolastico, mancanza di aiuto in caso di malattie croniche, disabilità che impediscono una vita normale, emarginazione a causa del proprio orientamento sessuale. Ai 5,6 milioni in povertà assoluta, si aggiungono un milione 380mila di under 18, quell’italiano su 10 che nel 2020 ha rinunciato a curarsi, quell’anziano su 10 che ha limitazioni nell’autonomia ed è spesso solo, quei 2,3 milioni di famiglie che hanno un componente con limitazioni gravi. La povertà, non è soltanto una questione di soldi" così il presidente dell'Ordine degli assistenti sociali Gianmario Gazzi al convegno su "Povertà ed esclusione" organizzato a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev