Gazzi (Pres. CNOAS): "Gli assistenti sociali lavorano ogni giorno per concretizzare la Costituzione"

(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2023 “Grazie Presidente Mattarella. Gli assistenti sociali, professionisti testardi e orgogliosi, sono presenti nel Paese per provare a garantire pari dignità sociale e rimuovere ostacoli intollerabili alla piena realizzazione delle persone, anche quelli che qualcuno si ostina a chiamare diversi. Come scritto nell’articolo 3 della nostra Costituzione. Noi lavoriamo ogni giorno per rendere la nostra Costituzione concreta. Anche quando i mezzi non ci sono. Laddove ci sono periferie e solitudini. Siamo provati dalle nuove povertà nelle grandi città“, le parole di Gianmario Gazzi, Presidente Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali, a margine degli Stati Generali degli Assistenti Sociali Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev