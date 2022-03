Gas russo, Draghi: "E' vero stiamo finanziando guerra, per questo serve tetto prezzo energia"

(Agenzia Vista) Roma, 31 marzo 2022 "Germania e Italia, insieme ad altri Paesi, importatori di grano, gas etc stanno finanziando la guerra. Ma è per questo che l'Italia con altri Paesi ha spinto per un tetto al prezzo dell'energia", così Draghi durante la conferenza stampa alla stampa estera. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev