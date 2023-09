Garlatti (Garante infanzia): La presunzione di minorità per migranti non deve essere toccata

(Agenzia Vista) Roma, 27 settembre 2023 "La presunzione di minorità non deve e non può essere toccata, non è pensabile, non è accettabile che il minore debba essere il minore a dimostrare di essere tale, Non ne ha le possibilità, non può procurarsi i documenti, è costoso e faticoso", le parole di Carla Garlatti, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, alla presentazione del Rapporto Annuale alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev